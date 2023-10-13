台鋼雄鷹教練團再+1，甫結束杭州亞運中華成棒代表隊教練團任務的沈柏蒼，13日與台鋼球團完成簽約，加入教練團擔任投手教練一職，選擇球衣背號35號，預計將在16日正式投入球隊訓練。

沈柏蒼近年都在文化大學棒球隊擔任投手教練，日前剛結束杭州亞運中華隊任務，回台後也確定新動向，將加入台鋼雄鷹教練團。而日前台鋼球團也才宣布有新教練團成員，曾效力統一獅的鄭乃文擔任助理打擊教練一職，現又有沈柏蒼加入，教練團陣容持續壯大。