在巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列後，美軍中央司令部10日發聲明表示，「福特號」航母打擊群已抵達東地中海以加強威懾，防止以巴衝突加劇；美媒報導，若有需要第2艘美國航空母艦將就位。對此，前立委郭正亮昨(12日)在節目中指出，對黎巴嫩、伊朗那些軍武，沒有必要用到兩艘航母，這太誇張了，它是有大軍來嗎?了不起就是無人機、火箭彈給你攻擊，「我認為另有用意」。

針對美國派出航母的舉動，郭正亮12日在節目《全球大白話》中直言，這太誇張了，認為另有用意，也就是以色列如果殺紅眼的時候，「喊卡要有點力量」，因為美國給的感覺，就是它常常被以色列帶著走，而且又在選舉年，尤其是以色列總理納坦雅胡那麼強勢，所以他很有可能會做出國際社會不能接受的事情，美國如果在這個時候是扮演喊卡的角色，美國總統拜登多少可以得分。

郭正亮也說，因為現在前總統川普當然會追究責任、(拜登)幹嘛把凍結的錢還伊朗，所以有錢去幫哈瑪斯，坦白說給哈瑪斯錢的主要不是伊朗，伊朗是給武器，主要是卡達，可是我認為這個東西一定會擴散開來，因為川普已經提出一個方案就是以後要查金流，查加薩外來金援，卡達畢竟是金融中心，可能會受到限制。