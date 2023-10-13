距離112年全國運動會（全運會）開幕式還有8天，但部分項目已經如火如荼展開，其中13日舉行的男子滑輪1000公尺爭先賽決賽，靠著終點前「神之左腳」為我國拿下3000公尺接力金牌的黃玉霖，在全運會上則再次出現提前慶祝戲碼，只是這次黃玉霖成為苦主，被本屆亞運的隊友趙祖政在最後一刻超車，丟掉金牌。

黃玉霖（左）先前在杭州亞運逆轉韓國選手，取得3000公尺滑輪接力金牌。（資料照／中華奧會提供）

滑輪溜冰好手黃玉霖日前代表中華隊出征亞運，先是在男子1000公尺爭先賽奪下第4名成績，但因為競賽中觸碰中國大陸選手，黃玉霖生涯首次被判失格，讓他接受採訪時落下男兒淚，趙祖政奪得銅牌，韓國選手則是合力金包銀。黃玉霖沒有氣餒，反而將悲憤轉換成力量，在稍後登場的男子3000公尺接力賽，中華隊一路緊跟著韓國，再靠著最後一棒黃玉霖「神之左腳」，以0.01秒之差擊敗對手，逆轉奪下金牌。

但今天在台南市舉行的全運會滑輪溜冰賽，黃玉霖卻因為在滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽決賽終點線前提前慶祝，遭隊友趙祖政以0.03秒逆轉摘金，反倒成為了丟掉金牌的苦主；趙祖政成功復刻「神之左腳」，最終讓黃玉霖以1分27秒202輸掉比賽。

從比賽畫面看來，黃玉霖和趙祖政幾乎同時衝線，黃玉霖看似勝算較大，但經過慢動作重播檢視後，確認是趙祖政率先劈腿壓線，以0.03秒之差逆轉奪金。有網友見證黃玉霖在這場賽事被逆轉，大呼「角色換人，是故意講好的嗎？」