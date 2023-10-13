韓國瑜射出穿雲箭了！ 最新喊話曝2024心聲：邀你加入行列 @ChinaTimes

2024總統大選藍白合「黃金會」將在明（13）日登場，非綠整合露出一絲曙光。然而今日卻發生一個插曲，前高雄市長韓國瑜在臉書發出文章，高喊「下架民進黨」，並且廣邀朋友一同加入他的行列。該文一出，引發韓粉震撼，截至下午3點30分，就有超過2萬人按讚，2066個留言、766次分享。

韓國瑜表示，自己會在此時此刻站出來，主要是顧念台海瀕臨兵凶戰危之際，兩岸尋求和平，避免邁向戰爭。韓更憂心，在野陣營是否能完成整合，「下架貪腐的民進黨、實現政黨輪替目標」。

韓國瑜強調，個人位置及相關紛紛擾擾和大局無關，如果有朋友能認同上述的理念價值，「真心誠意地邀請您一起加入行列，大家背著石頭唱歌，讓我們明年士氣高昂一同吟唱著迎接團結勝選、打贏光榮勝仗的凱旋之歌吧！」

對於韓國瑜充滿激情的言論，網友紛紛留言，「只等一支穿雲箭！」、「這篇寫的太好了」、「韓總，加油，一直等待著您」、「跟著月亮走」、「只等那信號一響！！一支穿雲箭，千軍萬馬來相見！」、「韓總您的呼籲我們都聽到了，大家一起揹著石頭唱歌跟隨韓總的腳步前進吧！」、「韓sir，您在哪我們就在哪永遠追隨您」、「韓總加油我們一直等著你就是再現江湖為國為民爭取勝利」、「韓市長您讓我感動卻也不捨，支持您」。

除了韓粉外，不少政治人物也趕來表示敬意，中廣董事長趙少康說，「私心自用才是破壞藍白合的罪人。背著石頭唱歌，我+1」、台北市議員應曉薇說，「韓市長，我們都瞭解你，從不虛假、真情真意，謝謝韓市長無止盡的付出」、最強菜農林佳新說，「悲欣交集」、台北市議員楊植斗喊，「認同！」、前立委張顯耀說，「2024是和平與戰爭，貪腐與改革的重要抉擇時刻，為了中華民國、為了台灣未來，我們沒有懈怠的權利，只有團結一致迎接挑戰！我們大家攜手努力，打贏這場光榮勝選之戰！」、前立委傅崐萁稱，「時窮節乃現，板盪識忠臣！國民黨只有勝利藍，沒有其他！守護住中華民國，是我們唯一的共同的目標！」、新北市議員葉元之稱，「謝謝韓市長、無私無我、團結勝利！」