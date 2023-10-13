基隆市政府教育處與基隆市女童軍會合作，13日上午在深美國小舉辦「型男大主廚美食體驗活動」。圖為多位國外美食主廚，帶領小童軍們一同學習手作料理。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處與基隆市女童軍會合作，13日上午在深美國小舉辦「型男大主廚美食體驗活動」。綜發處長林麗蟬（中）表示，女童軍會近年來積極辦理與國際女童軍活動同步的全市性計畫，鼓勵女童軍展現平時所學，並期許女童軍發揮熱心助人的精神。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處與基隆市女童軍會合作，13日上午在深美國小舉辦「型男大主廚美食體驗活動」。圖為基隆市長謝國樑（前排右三）與女童軍會理事長林麗蟬（前排左二）及市議員韓世昱（前排右二）與小童軍們合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處與基隆市女童軍會共同合作，13日上午在深美國小舉辦「型男大主廚美食體驗活動」，由基隆市長謝國樑與女童軍會理事長林麗蟬及多位國外美食主廚，帶領小童軍們一同學習手作料理，並倡導家事分工、性別平權之理念。

謝國樑表示，傳統的刻板印象認為廚房事務是媽媽的責任，但實際上廚房是全家生活的核心，也是凝聚家庭成員活動的重要地方，需要一家人共同經營。謝強調，進廚房不分性別，男性也可以料理美食，溫暖全家人的胃，並藉由體驗日常家事分工，對家人更加尊重及體諒。

被問及最拿手的料理時，謝提及由於曾在國外生活，有學會玉米濃湯等菜色，並得意表示自己煮的玉米濃湯會打很多蛋，因此很受到其女兒小愛的歡迎。謝也鼓勵男同學應該多下廚房，因為這樣對於增加「未來的競爭力」一定有幫助。

身兼基市府綜合發展處處長的林麗蟬表示，女童軍會近年來積極辦理與國際女童軍活動同步的全市性計畫，鼓勵女童軍展現平時所學，並期許女童軍發揮熱心助人的精神，能夠做中學、學中做，寓教於樂，培養生活知能以及面對未來挑戰的能力。

本次活動共有16所學校、170位師生參與，不僅響應每年10月11日的「國際女孩日」，更為性別平權營造友善的生活環境而努力，除了謝國樑應邀擔任主廚，手作基隆海鮮河粉。

此外還安排英國、法國、越南、菲律賓等國家的廚師現場手作英國早餐、可麗餅、黃薑飯鹹蛋糕等美食。再由童軍夥伴分組體驗手作美食的樂趣，學習烹調3至4道異國料理，期盼日後能逐漸成為家中的美食達人，為全家烹調美味的餐點。