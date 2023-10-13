台積電美國亞利桑那廠挑戰連連，先前在法說會上宣布將從2024年遞延至2025年量產，根據巴隆周刊報導，摩根大通分析師Gokul Hariharan分析指出，台積電美國廠進度延宕不只因為缺人問題，總共有以下四個原因。

Gokul Hariharan表示，台積電美國廠除了勞動力短缺之外，還有其他更多問題。他現在預計該工廠要到2025年底才能大量生產晶片。

Gokul Hariharan在周三撰寫的報告提出台積電美國廠延後的四個原因，包括機台安裝困難、熟練勞動力難尋、《晶片法案》撥款的不確定性／延遲，以及對尖端製程的整體需求疲軟等。

報導提到，Gokul Hariharan指的是《晶片法案》補貼發放過程緩慢，到目前為止，美國政府尚未從總統拜登去年簽署成為法律的《晶片法案》中撥付資金。

至於在需求方面，台積電7月下調了今年的財務指引，預計營收年減10%，理由是AI晶片以外的幾乎所有科技產品類別的訂單表現疲軟。