張書偉被關心Energy再度復出成為五月天師弟進度。（公視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季正在台南拍攝，殺青倒數。（公視提供）

昔日偶像天團Energy今年4月初，在暌違20年後於五月天高雄演唱會驚喜合體，掀起粉絲經典回憶殺，8月還爆出已簽約五月天所屬相信音樂，有望復出歌壇，當時相信音樂回「有接觸」，Energy團員之一的張書偉，13日在台南安平荷蘭城拍攝公視《我的婆婆怎麼那麼可愛2》時受訪，他坦承：「有在和相信音樂接觸當中，不過還沒簽約啦！」

對於Energy有可能成為五月天師弟，張書偉說：「我們5個人（張書偉、謝坤達、蕭景鴻、TORO郭葦昀、牛奶）都滿想要的，5個都想要至少先來個小巨蛋」！

《婆婆2》製作人陳慧玲提議，在場的張書偉、邱凱偉、王少偉和楊銘威可以先組團，大家還開始你一言我一語討論起團名可以叫「破銅爛鐵」、「拐瓜劣棗」或「廢才老頭」，先搶一波尾牙秀，結果34歲的楊銘威默默抗議「我其實才30出頭」，被王少偉虧「還沒成團就想單飛」。鍾欣凌也表示可以當他們的啦啦隊，「而且我會穿得跟女神林襄一樣」去加油，眾人笑翻。

張書偉2019年拍《婆婆》第一季時跟同劇、同門的林筳諭（勇兔）交往，時隔多年第二季開拍，兩人早已分手，且張書偉已跟新歡謝京穎論及婚嫁，被問這次與舊愛合作是否需要跟女友報備，張書偉強調女友完全不介意，知道他們拍同一部戲，對戲也不用報備，「前女友沒有那麼可怕！我們兩人是和平分開，大家都看到我們現場相處很自在。去年羽球賽還有一起受訪啊！」

被問起與謝京穎婚事進度，張書偉說，「有好消息就會跟大家講，盡快！我努力！這5、6個月都在忙拍這部戲。求婚還沒規劃」，至於是否會安排求婚驚喜？「現在不能講！」