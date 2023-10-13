台中立委第1選區民眾黨參選人蔡壁如，近日媒體投書引述鹿鼎記人物，竟出現「陳定南」筆誤一事，引發書粉砲轟。對此，蔡壁如13日回應，純粹是一個很小的筆誤，「可見陳定南在我心中有多重要」。

蔡壁如今天指出，這純粹是一個很小的筆誤，但也由此可知，陳定南在她心中有多重要，她相信陳定南也是民進黨的良心；主要文章提到潛艦國造裡，政府說不清楚講不明白，所以她就引用鹿鼎記天地會總舵主陳近南的這樣一段話，請大家不要多做揣測。