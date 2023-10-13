免疫系統在健康生活中扮演相當重要的角色，雖然COVID-19大流行讓我們對免疫系統的重要性有深刻的認識，但平時若突然出現某些特定徵兆，如反覆遭到感染、經常便秘或經常感覺疲勞等，即有可能是免疫系統出現問題。

●身體常出現各種小毛病？ 8大免疫力下降的徵兆你不可不知

以下為需要特別留意的8個免疫力下降的徵兆：

1.反覆感染：經常得到感冒、流感或遭酵母菌感染，可能是身體免疫力下降的警訊。根據美國過敏哮喘和免疫學學會的資料，如果兒童每年內須接受4次以上的抗生素療程治療，而成年人則為每年2次以上，即為免疫力較弱的跡象。

2.消化問題：研究指出，有益的腸道細菌和微生物含量較低，可能會影響人體的免疫系統，如果頻繁出現消化問題，如腹瀉、脹氣或便秘，便可能是免疫力受損的早期警訊。

3.體重減輕：不明原因導致的體重減輕，可能表示有潛在的健康問題與免疫力低下。

4.皮膚問題頻繁出現：出現皮疹和發現皮膚遭感染時，即表示免疫系統可能存在缺陷。

5.傷口癒合緩慢：如果燒傷或割傷需要很久的時間才能癒合，可能需要諮詢專業醫師的意見，因為這可能是免疫系統較弱的徵兆。

6.食物過敏突然發作：對某些食物變得更敏感與食物過敏突然發作，便為免疫功能受損的徵兆。

7.疲勞：當免疫系統超過負荷時，人可能就會感到慢性疲勞，即使休息後也可能無法獲得改善。

8.自體免疫疾病：這是1種免疫系統錯誤攻擊身體組織的疾病，例如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乳糜瀉等自體免疫性疾病，皆顯示身體出現免疫系統功能失調的狀況。

如果您注意到身體出現以上的8種徵兆，特別是有多個徵兆同時存在，應儘早就醫檢查。

●保持免疫系統健康掌握5大秘訣 有效減少患病機率

為避免身體出現上述8種免疫系統低下的徵兆，建議平時就應掌握以下5個祕訣，養成健康的生活方式，才能有助於提高免疫力，並降低罹患疾病的風險：

1.充足睡眠：睡眠時間是否充足與睡眠品質，皆會影響免疫系統，由於長期睡眠不足，可能容易導致身體發炎與頻繁遭到致病菌感染的情形發生，因此每天擁有充足的睡眠與睡眠品質，可說是身體健康的重要關鍵。

2.適當攝取維生素D：血液中的維生素D含量過低，可能會提高遭到致病菌感染的風險，如新冠肺炎與自體免疫疾病，建議於必要時適當補充維生素D，即可增強免疫力。

3.壓力管理：慢性壓力會增加身體發炎的機率，並抑制免疫系統，因此平時不妨透過冥想、呼吸練習與其他技巧來控制壓力，進而達到提升免疫力的效果。

4.戒菸、酒：由於抽菸與飲酒皆是造成免疫系統下降的關鍵因素，所以只要能限制飲酒量與戒菸，便可扭轉此種情形。

5.規律運動：平時除了應均衡飲食，攝取多種營養素外，也應規律運動，以維持適當的體重，有效維持身體健康、增強免疫力。

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