侯友宜與嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶見面相挺。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天與嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶同框，向民眾拜票，林國慶提出稻米公糧收購價12年未調漲、國土規劃問題很擾民，侯友宜表示，他提出多項政見，民進黨立刻跟進要做，他主張公糧收購價要能反映物價通貨膨脹速度。

林國慶是嘉義縣在野聯盟共推的山區立委參選人，他提出國土規劃問題讓嘉義縣山區原墾民很困擾，還有勞工薪資年年調整，但公糧收購價12年未調整，等於農民12年未調整工資，沒有照顧農民，此外，目前嘉義縣定位轉型為「農工大縣」，但嘉義人不光是做農做工，出路受限，嘉義還有豐厚觀光資源，也應大大發展觀光。

侯友宜說，公糧收購價12年未調整，農民怎麼凍A條？要回應通貨膨脹的速度，才能照顧好農民。

他提出老人健保免費、80歲以上僱用外籍看護免巴氏量表等政見主張，民進黨執政7年多都不做，不檢討，現在為了選票才說要做。

侯友宜說，哈瑪斯與以色列開戰、俄烏戰爭，台灣人是要戰機還是客機飛過來？找好時機要讓兩岸教育、經濟、觀光、宗教、文化交流，事業多元化發展，才能族群融合，就不會戰爭。

侯友宜還提及他當警察時抓壞人，看過很多子彈、炮火，戰爭殘酷無情，當年陳進興案就讓全台人心惶惶不安，因而他要為兩岸和平而戰，不能有戰爭，人民才能安居樂業。

侯友宜還批民進黨指稱他沒遠見、缺乏國際觀，他強調，他出訪美國、日本見到民進黨見不到的重要人士，表現有目共睹，請大家用選票把他送進總統府，為人民、國家及家鄉好好做事、打拚。