2024總統大選進入倒數階段，「藍白合」如何整合備受矚目，前高雄市長韓國瑜近期積極擔任「桶箍」角色，接連與民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜見面，他也助攻柯文哲聲量衝高，並獲邀擔任國民黨副主席。

2024最新總統參選人聲量表現揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/05～2023/10/11）統計調查，近一週所有總統參選人中，聲量最高的是柯文哲，總計23萬8,908筆。聲量最高點出現在10月9日，共5萬1,763筆聲量。外界關注藍白合話題，當天韓國瑜臉書貼出與柯文哲的合照，他表示，「整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替，可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島。」此外，柯文哲拋出內閣制，他認為，台灣選舉贏者全拿、毫無制衡，是「民選皇帝制」，應勇敢朝內閣制發展，並放話廢除考試院和監察院。

賴清德向馬英九喊「團結」 籲出席國慶大會聲量漲

總統參選人總聲量第二名是賴清德，聲量最高點出現在10月5日，共4萬6,769筆。由於前總統馬英九質疑蔡英文政府把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，拒絕出席國慶大會，賴清德向馬英九喊話，以團結之名，請來參加今年的國慶典禮。對此，有網友表示，「我可以團結你，但你不能團結我的一種概念」、「道德綁架嗎？」。

侯友宜喊恢復禮義廉恥教育 郭台銘宣布突破連署門檻引關注

總統參選人總聲量第三名是侯友宜，聲量最高點出現在10月11日，共3萬1,086筆。侯友宜表示，若當選將調整課綱、恢復禮義廉恥教育，讓大家清楚中華文化歷史根基。網友們對此表示「支持」；但也有人認為，「可以與時俱進嗎」。至於總統參選人總聲量第四名則是郭台銘，聲量最高點出現在10月6日，共1萬7,644筆。郭台銘臉書發文表示，連署已突破30萬份門檻。支持者在貼文下方留言，「唯一支持台灣阿銘」。

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分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月05日至2023年10月11日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。