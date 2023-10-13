高雄市一名單親媽媽，擔心外出工作時，5歲女兒會溜出門闖禍，異想天開用鐵鍊拴住女兒脖子關在浴室。結果女童大聲呼救，招來警方破門救人，對此，高雄市社會局呼籲家長不可獨留6歲以下幼兒或需特別看護之兒少獨處，家長可依社會局提供的不同型態托育服務來解決照顧問題。

30歲的李姓女子和5歲女兒住在鹽埕區某套房，母女倆相依為命，2022年10月15日中午，李女餵女兒吃完午餐後，準備外出工作賺錢養家，她擔心女兒獨自在家無人看管會跑去超商偷東西或去管理室搗蛋，於是找來一條鐵鏈綁住女兒脖子，鐵鏈另一端則鎖在浴室淋浴間門上方橫桿，該名母親因此被依妨害自由罪判處徒刑3月，不得易科罰金。

高雄市社會局表示，家長如有臨時照顧孩子的需求，社會局有提供計時托育服務，有日間、夜間、24小時跨夜等不同型態定點計時托育服務。目前高雄市有15處服務據點，有100多個臨托居家托育保母，有需求的家長都可以至社會局官網線上預防，非常方便，呼籲家長不可獨留6歲以下幼兒或需特別看護的兒少獨處，以免發生危險又吃上官司。