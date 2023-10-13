高雄市爆出衛生所長出走潮！據了解，目前高市衛生所出走的所長走湖內、梓官、阿蓮、大樹、燕巢、田寮、甲仙及旗山等8區衛生所，疑似是因為登革熱疫情嚴峻，讓衛生所長及基層人員感到不悅、沒尊嚴等感受，因此爆發出走潮。

對此，衛生局表示，有關本市衛生所醫師兼所長缺額，梓官、旗山、甲仙、阿蓮及田寮衛生所所長屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規畫2人，現由衛生局協調醫學中心或公立醫院派員進駐維持醫療服務。

「台南登革熱疫情比高雄嚴峻，都沒有這樣操」，衛生所人員表示，除了假日無法休息外，連假更是不用說，且內部人員對於防疫措施也相當不認同、工作職場沒尊嚴等多重因素，因此才爆發出走潮。

衛生局13日回應，有關高雄市衛生所醫師兼所長缺額，共計有湖內、梓官、阿蓮、大樹、燕巢、田寮、甲仙及旗山等8區衛生所，於2023年離退職者有梓官、旗山、甲仙、阿蓮及田寮衛生所所長5人，屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規畫2人。

衛生局說明，原醫療門診由醫學中心或公立醫院派員駐診，針對以上8區衛生所醫師懸缺核派代理所長並執行防疫任務，平均每周2至3診次門診，維持衛生所防疫及醫療門診不中斷，持續提供在地民眾便利性醫療服務。

衛生局表示，目前針對部分衛生所醫師主任羅致困難，現由衛生局協調醫學中心或公立醫院派員進駐維持醫療服務，並已研擬相關組織修編及待遇提升方案依程序處理中，期能以制度面有效解決相關問題。