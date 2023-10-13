一位台灣旅客跟團到日本旅遊，在飯店餐廳吃Buffet的時候，拿出自用水瓶裝果汁外帶，遭飯店工作人員大聲制止，之後竟跑到飯店評論區留負評說「被工作人員大吼很沒面子，好像我是小偷！」超扯行為讓旅遊達人「最懶少年」看呆直呼「不是好像，你就是小偷！」引起網友熱議。

旅遊達人「最懶少年」今在臉書粉專上PO出一張截圖說，在日本岩手縣某間連鎖飯店的評論區看到一位台灣人的留言，讓他嘆為觀止。該評論寫道「不懂旅行社為什麼安排住在這麼偏遠的地區，我們又不打高爾夫球。餐廳的服務人員超不禮貌，完全不符合日本是非常有禮儀的國家的說法，而且Buffet不是讓大家自由用餐的？若說我不應該用自用水壺裝果汁外帶，服務人員也不該大吼，讓我非常沒面子，好像我是小偷。」

旅遊達人看完怒轟「不是好像小偷？你就是小偷。」而且飯店位置偏遠，旅行團資訊應該都寫得很清楚，預訂的時候就會知道，看不太懂專程去飯店的評論區抱怨是什麼原因，請大家出國旅遊的時候，不要忘了當一個合格的旅人。

貼文引起網友討論，「台灣鯛：我的Buffet，我自己定義」、「奧客就是奧客，出了國還是一樣奧」、「他好像誤會了什麼，不是好像小偷，而是根本就是小偷」、「提高聲量制止就被說是大聲怒吼，是不是很有既視感」、「個人覺得服務人員應該不是生氣而大聲怒吼，而是被客人的行為嚇到，可能是這位服務人員第一次看到這麼明目張膽的偷竊行為」、「如果Buffet吃不完還能外帶，那乾脆店內整盤端出去算了」。