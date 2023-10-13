台北市自來水園區公館配水池共構大樓新建工程在今(13)日上午發生一起工安意外，48歲越南籍阮姓男移工不慎從12樓工地墜至地下1樓，送醫後傷重不治；目前北水處已緊急通報並要求施工廠商立即停工，並關懷家屬及注意其權益。

北水處表示，該工程於B棟10樓電梯圍樑吊裝作業時，阮姓工人發生墜落意外，造成頭部、胸部重創，下肢嚴重骨折，工地立即通知救護單位送醫，經搶救後仍宣告不治。

北水處說明，公館配水池共構大樓新建工程於2020年11月開工，該工程總樓地板面積約11.8萬平方公尺，再加上配水池面積則達1.4萬平方公尺，為地下3層、地上3棟之鋼骨結構建築，主棟為12層樓高、副棟則為10層樓高，主棟作為自來水本業使用，副棟將提供3.4萬平方公尺的多目標利用空間。

北水處指出，第一時間已依「台北自來水事業處重大事件緊急通報流程」通知各單位，並要求工地停止作業，保持原狀，通知救護單位、警方、台北市勞動檢查處；初步確認傷亡者為阮姓移工，配合檢警釐清現場過程；後續將依契約規定對於發生重大意外事故，造成第三人生命安全，進行罰處，直到改善為止，同時關懷家屬及注意其權益。

北水處強調，此次事件本處將盡速配合相關單位完成事件調查、後續並進行分析事件成因，確實改善工地職安依契約罰處、關懷家屬維護權益，並針對本處所有工程進行公共安全全面體檢、務必將安全貫徹執行。