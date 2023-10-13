演藝圈天王天后的御用舞蹈老師藍波，8年前到醫院健檢時，診斷出惡性腫瘤，歷經手術及多次治療後，體重因此暴瘦15公斤，提到開刀時老婆內心的煎熬，讓他忍不住落下男兒淚。

藍波上Youtube節目《健康點點名》，他表示多年前被老婆提醒有年紀了，便到醫院做健康檢查，發現鼠蹊部長了惡性淋巴腫瘤，在醫師安排下緊急做了切除手術，接著進行一個月的放射性治療，體重因此暴瘦15公斤，而在手術後5天便去上節目錄影，原以為只要按題答鈴，沒想到得換上道具服被吊起來搶答，雖然擔心會影響傷勢，但最後還是硬著頭皮上了。

天天跳舞運動！藍波老師竟罹「淋巴癌」！撐過18次放療，爆瘦剩50公斤！發燒、疲倦「別以為你只是累！」。（影片／ 健康我+1 Youtube）

藍波康復後返回最愛的舞蹈事業，他表示除了學習調整心情及工作，讓自己不要長時間處於高壓狀態，持之以恆做有氧運動及重訓，以利能夠「排汗流毒」，也成為維持健康的關鍵，接著提到自己的老婆，他表示兩人個性相差很多，剛好彌補自己不足之處，因此相當感謝老婆不離不棄陪伴在身旁，更坦言：「她比孩子還要重要」。