大安區農會蔡建宗總幹事特別介紹飛天豬餐館，為用路人提供了多樣化的飲食選擇。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

「台中農讚館」提供多樣農產精品好禮供民眾參觀選購。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台61線西部濱海快速公路全長約301.8公里，是全台最長的省道快速公路，西濱第3座大安休息站13日正式開幕，也是中部路段第1座，由統一超商公司取得經營權，將提供南來北往用路人24小時的便利服務。

公路局指出，台61線西濱快速公路為中部沿海往來各縣市的重要疏運骨幹，各類型車輛及交通量頻繁，為提升台61線快速公路休憩服務品質，繼口湖休息站、新豐休息站後，於台中市大安區台61線138K處善用橋下空間規畫興建大安休息站，以提供南北往來的用路人一個方便停留並品味當地美食的場所，盼藉此促進地方消費，幫助在地觀光產業。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安休息站位於台61線與大安港路口，由農會設置「台中農讚館」，精選豐富優質農產伴手禮；另也設置「飛天豬餐館」，採用在地新鮮蔬菜及肉品，提供滷肉飯、排骨飯、鹹豬肉等美味餐盒，為用路人提供多樣化的飲食選擇。

公路局指出，大安休息站由統一超商得標營運，站區設有7-ELEVEN便利商店、小吃攤、在地農特產品等伴手禮可供選購，多間男女廁所及性別平等、無障礙及親子廁所等，可滿足民眾休憩及採買在地農特產品等需求。

另洗手台也有全天候供應熱水的貼心服務，停車場更有電動車快充的充電樁及自行車、重機停車格等友善設施，是一個兼具行車途中休息及串聯旅遊景點的中繼休息站。統一超商表示，預計每年可服務超過百萬人次用路人，將帶動台61線用路需求持續攀升，可望創造企業、政府、在地產業、用路旅客多贏局面。

農業局表示，台中農產品豐富多樣，為推廣地產地消，積極媒合農會，協助擴展農產品的銷售渠道。此次透過與大安區農會、交通部公路局、統一超商股份有限公司共同合作，設置「台中農讚館」及「飛天豬餐館」，打造全新農產新通路，不僅讓用路人深刻體驗在地農產的獨特魅力，也增加農產品曝光度及附加價值，有助於增加農民收益。

今日啟用典禮，包括立法院副院長蔡其昌、交通部公路局長陳文瑞、市議員施志昌、李文傑、楊啓邦、大安區農會總幹事蔡建宗、大甲區農會總幹事黃瑞祥等人皆到場共襄盛舉。