為了在學校教育就超前部署培養醫學生臨床判斷力及設備操作熟悉度，高雄醫學大學攜手全球領先的醫療科技公司西門子共同合作建置了「臨床影像擬真訓練中心」，以最新的整合式影像模擬器結合醫學大學以及醫學中心資源，打造台灣頂尖微創介入訓練中心，這不但是亞洲首創，更是全球醫學教育的壯舉！未來還將擴充到大型動物手術訓練以及醫材研發的新領域，成為亞洲醫學微創介入訓練的重要基地。

「臨床影像擬真訓練中心」10/13舉行揭牌儀式。（圖片來源：高雄醫學大學提供）

高雄醫學大學與西門子合作建置的臨床影像擬真訓練中心於112年10月13日舉行揭牌儀式，由財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長、高雄醫學大學楊俊毓校長及校院主管、童綜合醫院總院長童敏哲與西門子醫療亞太區客戶服務部總裁Goncalo Arnaut等人共同揭牌；高雄醫學大學朱俊源助理教授現場示範心導管影像操作教學，以動態情境打造的沉浸式體驗教室，讓師生在設計的教學環境可以進行互動，醫學教學從傳統教科書中的文字與圖片瞬間躍升為在3D立體空間中解構人體的肌膚、肌肉、血管、神經等，視覺化的回饋不但能讓學生精準掌握人體結構，以往擔任主治醫師需要經過十多年實際操作才能熟悉的檢查，現在可以透過模擬器反覆操作，減少未來在臨床實務上犯錯的風險。

高雄醫學大學朱俊源助理教授現場示範心導管影像操作教學。（圖片來源：高雄醫學大學提供）

高雄醫學大學陳建志董事長致詞時表示，「高齡化社會」已是全球共同面臨的重要議題，醫療診斷科技在數位化的浪潮下迅速發展，民眾健康知識與需求也顯著提升。持續提供高品質的醫療照顧，維護國民的健康，是我們高醫校院體系責無旁貸的社會責任。高醫大長期以來強調與醫界臨床的緊密聯繫，以確保教學內容與實際需求相符。本校此次建置臨床影像擬真訓練中心的整合式影像模擬器(Dry Lab)，透過與學校各科系與醫院的緊密合作，不僅提供學生實用的技能培訓，更能夠即時吸納醫療最新的發展動態，使學生在畢業後能夠迅速適應職場環境。

透過模擬器反覆操作，可以減少未來在臨床實務上犯錯的風險。（圖片來源：高雄醫學大學提供）

高雄醫學大學楊俊毓校長致詞時進強調，「最好的學習就是親手操作」是本校醫學教育的核心精神，模擬訓練器以小組形式進行，一次可以提供12位學生親手演練，讓醫學生在無風險的情境中進行演練、跨足不同情境，並具有互動性和個人化，幫助學生培養臨床判斷力，以及未來緊急情況下快速處理的行動。實際操作經驗遠比單純的理論更能強化記憶和理解，藉此讓學生學以致用、發現問題以及培養解決問題的能力，過程中也同步建立學生自信，逐漸磨練技能達到熟練的程度，顛覆以往的教學方式也讓教學活動更生動有趣，學生學習效果更佳。

「臨床影像擬真訓練中心」將成為亞洲醫學微創介入訓練的重要基地。（圖片來源：高雄醫學大學提供）

冠狀動脈電腦斷層是常見高階健檢影像技術，用於評估心臟冠狀動脈的狀態包括動脈粥樣硬化、狹窄或堵塞等問題，並提供鈣化分數來預測未來心血管風險，然而能夠準確分析冠狀動脈狹窄以及預先擬定治療計畫，常常要經過十多年的專科次專科醫師訓練方能熟悉，藉由高醫大整合式影像模擬器的輔助，學生能在短短一個小時內，學會影像分析、3D重組以及風險評估的軟體操作，讓他們能夠在未來服務病患或是提供健康諮詢時，更有說服力!