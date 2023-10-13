台北電影節與文化內容策進院（文策院）聯手推廣的「非常演員」日前進韓國釜山，在當地引起不少矚目，許瑋甯、劉品言、柯震東、薛仕凌也難得以「非常演員」身份齊聚釜山，他們盛裝在當地著名海灘合影，並分享這次與國際影人的交流與體驗。

第一屆「非常演員」共有9位，其中來到釜山的有帶著主演新作《莎莉》首映的劉品言、剛獲「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA ＆ Global OTT Awards）最佳男配角獎的薛仕凌、獲邀擔任頒獎嘉賓並參與評審工作的許瑋甯，演而優則導的柯震東同樣擔任頒獎嘉賓，更恰巧把男配角獎頒給「自家人」薛仕凌，對此，薛仕凌表示這次唯一緊張的環節就是柯震東念完名字，會意過來要上台的剎那，雙方眼神不斷交流確認。

薛仕凌在演員路上封金鐘視帝後，不斷挑戰自己，今年再躍升國際，對於能隨「非常演員」企劃增加國際能見度，說道：「我覺得很開心，從一開始知道北影要做這企劃選了我，我很榮幸，很支持這個計畫，有機會的話，希望可以像『非常新人』一樣繼續做下去。」透過這次與各國演員交流，感受到必須要跨出舒適圈，「我覺得跨地區、跨文化才有辦法做出新的東西給觀眾，所以我覺得『非常演員』走在前面做這件事。」但他也認為不可能一切都一帆風順，會遇到許多現實問題，可是不舒服的跨出舒適圈過程仍是必要途徑。

許瑋甯也表示：「非常開心這次可以加入『非常演員』的行列，也因此獲得很多不一樣的機會，走出去發現自己更多可能性，也希望把這份可能性帶回來，更有前進的力量。」作為演員的她首次擔任國際評審，興奮透露：「看到這些作品會有一股很強力的震盪，看事的角度方向會變得更寬、視野變得更大。」

許瑋甯這次和許多演員交流，在酒會上和大家互動感受到並肩作戰感，「之到看過他們的作品，他們為了角色用力付出，但私下這麼親切，更期待也許有機會合作一部戲，實際地做角色劇本的交流。」最後大讚大家：「很可愛人都超好！」

劉品言這回隨新片《莎莉》來到釜山影展參與世界首映，放映時讓她印象最深刻的是記者的提問，開心有外國記者和粉絲發現她在飾演角色時聲音上跟身體上不同的詮釋變化，這讓她相當感動。對於「非常演員」計劃，她說：「讓演員有自己的創作空間來介紹自己，是一個很難得的機會跟體驗，也非常希望可以跟着非常演員走去國際的每一個角落。」

曾以主演電影《再見瓦城》在2016年來過釜山的柯震東，相隔7年再度參與釜山盛會，這回單純以「非常演員」頒獎人現身，他表示氣氛很熱鬧，台上頒獎視野也非常震撼，不過比起參展，他笑說頒獎壓力更大，就怕念錯人名在台上出糗。

對柯震東來說，印象最深刻的是與實力派演員柳承龍的互動，他分享：「因為他會記得每個人，他有跟我說：『希望能在台灣見面！』。」柯震東還透露事後有私訊對方，柳承龍也給了愛心回應。至於這回的釜山經驗，他說：「跟這麼多演員在同一個平台上蠻好的，非常謝謝這次的邀約。」也期待未來有更多的跨國合作。