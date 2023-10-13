蕭雅全電影新作《老狐狸》提名本屆金馬獎7項大獎，13日釋出第2支前導預告。陳慕義飾演商場大亨，誘導白潤音學習「干我屁事」斷絕同情法，再激發白潤音一夜長大想變強，讓觀眾十足好奇他倆故事。陳慕義透露跟14歲的白潤音同車拍戲時，竟趁空教他開車！事後問白潤音是否已學會？他笑答：「其實就是聽慕義哥在閒扯，假裝聽得懂，聽君一席話如聽一席話。」戲外居然默默上演老狐狸對決小狐狸。

資深演員陳慕義早在2003年第40屆金馬獎便以《黑狗來了》入圍最佳男配角，2006年又以公視《快樂的出航》獲頒金鐘獎迷你劇集最佳男主角。這一回憑《老狐狸》相隔20年再度提名金馬獎，預告中的模樣看來陰沉狡詐，極吻合「老狐狸」形象，但他笑說：「我比較少演這種跟我本性完全違反的角色！」

《老狐狸》接連2支前導預告裡，白潤音在學校遭受言語霸凌，生活中又幾經挫折，直到遇上陳慕義飾演的謝老闆，一位殘酷現實的商場大亨，教導他斷絕同情的方法：「閉上眼睛，告訴自己，干我屁事。」讓他愈來愈想獨立變強。陳慕義許多善於權謀的戲分氣勢逼人，年紀輕輕的白潤音依然頑強迎戰，白潤音說：「他氣場很強，一不注意就會被他帶走；所以我要時時提醒自己不能輸他，我不能輸老狐狸。」

陳慕義稱讚白潤音的表演「可以抓住戲的節奏感，讓自己會在他的節奏中調整自己的節奏；但如果給了自己的節奏，潤音其實也很能調整自己。」雙方戲裡對峙嚴肅緊繃，戲外其實默契不錯，他說：「我跟潤音拍戲只會簡單地對一下台詞，彼此很容易接受對方對台詞的改變和詮譯。」

白潤音表示：「雖然我知道慕義哥是個大前輩，可能以前我有跟慕義哥合作過，所以他對我好像特別好。他會趁拍戲空擋跟我講一些有的沒的（笑），他這個人很有趣，喜歡跟我講笑話，他的笑聲很魔性，聽著聽著就跟著笑了。」陳慕義面對白潤音，不時會流露童心未泯的一面，他說雙方完成表演後，「接著我們就開始玩，在台北港場景時，我教他開車，以及討論要不要喊卡時順便開車去上廁所，呵呵。」

但問及白潤音此事，他如同小狐狸上身作答：「其實就是聽慕義哥在閒扯，假裝聽得懂，聽君一席話如聽一席話，其實就那樣啊！哈哈哈！」陳慕義演「老狐狸」維妙維肖，但真實世界裡，他個性輕鬆幽默，問他過往是否曾被看做老狐狸？他笑說：「生活中沒被尊稱過老狐狸，有被虧老不死！」