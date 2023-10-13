捷運信義線東延段目前正在施工當中，然而因北市近期出現民宅下陷的事件，也讓周邊居民憂心不已。對此，台北市議員許淑華接到陳情，今（13）日和北市官員一同到福德街附近場勘，為民眾服務。不少網友紛紛看完都相當感動，紛紛留言喊「加油」！

針對「廣慈奉天宮站 」附近的捷運施工。許淑華今日在臉書提到，目前如火如荼的進行當中，但福德街道路下方，因路幅狹窄，站體必須緊鄰兩側建築物挖掘連續壁，且地質複雜不均，淺層土壤弱軟，深層岩盤堅硬，硬度超出預期4倍，造成施工極具挑戰，導致工程延後預估至114年底完工。

許淑華指出，考量到在開挖過程中福德街延線路面與人行道高低落差有10公分左右的高度，懷疑會出現地層下陷問題，再加上鄰房陸續都有鄰損狀況出現。許淑華強調，經多位居民向自己陳情，今天特別邀集居民、捷運局及工程實施單位現勘，到每一戶房內確認鄰損紀錄並協助造冊，才能做後續賠償與協助！

對於許淑華認真服務選民，網友也紛紛留言，「辛苦了，最認真的美女」、「女神議員辛苦了，放下身段，感受到了工作的方式，願妳明年更上層樓」、「不管在市政建設上，還是法案規劃上，總是可以看到妳為松信盡心盡力，這不是黨派的競爭，而是使命責任感的展現」。