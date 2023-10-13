入圍今年金馬獎最佳紀錄片的《撼山河 撼向世界》，由林正盛導演耗時四年紀錄台灣音樂大師陳明章的傳奇故事，影片素材總長度更超過1000個小時，13日曝光電影預告及海報，在畫面及聲音都震撼力十足的預告中，更驚見多名電影、音樂界的傳奇人物，包含日本名導是枝裕和及搖滾歌手伍佰等人都現身受訪。

陳明章過去不只拿過金馬獎、金曲獎，更曾榮獲法國、日本等國際影展的最佳配樂獎肯定，他感性說道：「音樂是我生命的旅程，就算做乞丐也要做音樂。」

《撼山河 撼向世界》由曾獲柏林影展最佳導演的林正盛執導，與四位名導許鞍華、蔡明亮、趙德胤、王兵的新作一同入圍今年金馬獎最佳紀錄片，堪稱是真正的死亡之組，成為近十年金馬獎最佳紀錄片最受關注的一屆。日前在高雄電影節首映也引起熱烈迴響，現場掌聲不斷，許多人更是紅了眼眶，有觀眾激動分享：「也許台灣沒有強悍的武力，但還有文化的軟實力。」導演林正盛和主角陳明章也是帶著淚水上台：「感謝大家感受到陳明章歌聲裡對土地、對傳統戲曲文化傳承的堅持努力 。」

繞了台灣好幾圈的陳明章，常說自己像是行腳僧，他傳唱台灣土地的情感，用一把吉他，再把台灣音樂推向世界，包含經典電影《戀戀風塵》、《幻之光》的配樂，以及《追追追》、《流浪到淡水》、《你是咱的寶貝》等膾炙人口的歌曲，都是出自陳明章之手。林正盛導演用鏡頭紀錄下陳明章的生命故事，讓每一代台灣人，都不忘回望故鄉與島嶼歷史，紮穩我們的根，再勇敢走向世界。