其中，以粉雪著稱的日本北海道仍被國人視為滑雪客最愛的滑雪勝地，占今年雪季訂單達9成。為滿足國人對於滑雪度假的期待，為親子客誕生的北海道第4間全包式雪村「Kiroro Grand本館」將於12月正式開幕，為全年齡客群提供最完整的粉雪體驗。

Club Med針對4000名受訪者進行「2023～2024亞太區滑雪旅遊意向調查」發現，逾6成認為孩童的最佳啟蒙年齡為4～10歲，較疫前4成顯著提升。其中， 9成父母願意讓孩子先到室內滑雪場先學習滑雪技巧，帶動國內室內滑雪場過去3年從4間跳增至13間。

隨著滑雪被列為親子出國旅遊的熱門選項之一，Club Med調查發現，親子客在挑選冬季滑雪旅遊時，首選雪質優良、飛行時數較短的日本北海道，除了考量地理位置外，「雪場易達性」、「行程性價比高」及是否有「兒童照護服務」等3大因素，亦為下訂關鍵決策點。

Club Med表示，集團採取的全包式營運模式，不僅包括機場雪村來回接駁，亦可同時針對兒童、各年齡族群，提供分級分齡滑雪教學及多元雪地體驗。且雪村據點都坐落在雪場內，一出村即可開滑，省去雪場接駁的舟車勞頓，進一步推動今年雪季銷售動能。

搭上親子滑雪熱潮與國人對北海道雪村的喜愛，Club Med於北海道Kiroro雪場內、位處小樽市南部及札幌市西部間的二世古邊緣，打造集團在當地第4間全包式雪村「Kiroro Grand本館」，將於12月開幕迎賓。

相較於去年開幕的「Kiroro Peak行館」設有限制入住年齡，Club Med「Kiroro Grand本館」專為親子族群打造，全年齡旅客皆可入住，設有多元房型為大型家族提供更多住房選擇，並免費提供4～11歲兒童照護服務、親子分級分齡團體滑雪課程。

而Club Med也推出全新品牌溝通概念「L’ESPRIT LIBRE」，為法語「自由自在」之意，希望喚醒台灣親子客對「度假」的真諦，透過全包式服務，讓國人在旅程中全然放下生活中的瑣碎包袱與顧慮，全心投入到滑雪假期中。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，觀察近年訂單銷售狀況，可發現滑雪運動除受年輕族群喜愛，親子族群對滑雪的需求與意願更大幅成長。12月開幕的Kiroro Grand本館，日前一開賣台灣銷量即衝上亞洲市場第三，顯示國人對Club Med全新開幕雪村的期待與喜愛。

根據Club Med銷售數據顯示，親子客訂購滑雪行程高峰較其他旅遊型態更提前。Club Med透露，度假村開村前3～6個月為滑雪行程最佳訂購優惠時機，若想避開滑雪人潮、享有超高CP值假期，推薦明年3～4月出發的行程性價比最高，10月底前可享最後一波早鳥優惠。