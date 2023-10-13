台北市1名六旬婦人日前進入寶雅公館店消費，趁店家疏未注意之際，將商品外包裝拆開後，把商品內容物放到褲子口袋內，事後，婦人還若無其事地離開店家，殊不知這一切行為，都被店家監視器錄下。

警方表示，王姓婦人日前到中正區汀州路上寶雅生活館消費時，看見貨架上擺放雙眼皮貼，趁店員不注意時，神不知鬼不覺地將商品內容物偷偷取出，只留下空盒子在貨架上，並成功躲過防盜裝置、走出店門口，店家在清點貨物時發覺有異，遂通報轄區警方處理。

中正第二分局思源街派出所獲報，立即調閱監視器，鎖定婦人身分，並通知婦人到案說明。雖然該組雙眼皮貼的價值僅200餘元，但婦人在警詢後，還是得依竊盜罪嫌函送地檢署，接下來要面對的是5年以下有期徒刑、新臺幣50萬元以下罰金。

中正第二分局呼籲，消費者不要因為一時的貪念而得不償失，購物時皆應誠實付款，勿存有僥倖心理，一旦以身試法，警方必依法嚴辦。