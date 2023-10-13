紐西蘭14日將舉行國會大選。目前普遍認為，無論哪黨執政，外交政策不至於有結構性改變，將首重延續與最大貿易夥伴中國的貿易關係。但此次選舉，紐國參與AUKUS可能性等安全議題也躍上檯面，外界關注在地緣政治挑戰下，紐國是否對在區域扮演的角色展開新思考。

紐西蘭因新冠疫情經濟衰退，使得民生、經濟、通膨及政府稅收等議題成為此次大選主要爭辯焦點。至於外交政策，目前普遍認為，無論哪一個政黨執政都不至於有結構性的變化，將有一定的延續性與一致性。

此外，在紐西蘭經濟正努力復甦之際，新任領導人勢必將盡力維繫紐西蘭與最大貿易夥伴中國的關係。可能新總理人選的勞工黨及行動黨領導人，也多次表達紐西蘭與中國經貿關係的重要性。

其中，看好成為新任總理的國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）被視為對發展與中國經貿往來更加積極。他曾拋出以私人及外國基金更快速拓展基礎建設主張。

被問到國家黨是否接受中國資金支應道路建設費用時，盧克森直言「絕對會」，引起不小風波。盧克森也曾表示，他承認世界各地地緣政治已經發生變化，「特別是我們地區，更具爭議性、更具競爭力，我們需要用不同方式駕馭它」，但外交政策原則及價值觀保持不變。

現任總理、工黨領導人希金斯（Chris Hipkins）則在今年6月訪問中國，目的在於尋求更多貿易與經濟機會，為紐西蘭突破經濟困境。這趟訪中陣容有29位企業家組團隨行，希金斯更謹慎地避開新疆人權及安全議題等爭議性話題。

值得注意的是，在維繫與中國經貿的同時，紐西蘭也意識到中國擴張，尤其是中國在太平洋島國影響力擴大下帶來的挑戰。此次大選，兩位可能總理人選也對相關安全議題做出回應，引起國際媒體注意。

希金斯領導工黨執政期間，紐國政府在今年8月發布首份國家安全戰略報告，提及紐西蘭正面臨地緣政治挑戰。相關文件指出，中國對國際現有規範構成挑戰，台海及南海局勢對紐西蘭有直接利益關係，呼籲以和平對話方式解決歧見。

此外，希金斯今年7月與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後首度表態，紐西蘭對在AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）可能扮演的角色「保持開放」。盧克森9月則在一場領袖辯論會鬆口，若他上台組成政府，將「探索」加入AUKUS，看看紐西蘭如何參與。

儘管上述希金斯、盧克森提及紐西蘭參與可能性，指的是AUKUS的第二支柱（Pillar Two），也就是參與先進科技領域，而非AUKUS關鍵的核潛艦開發；但由於紐西蘭一向被視為在安全議題相對邊緣被動，兩大黨領導人對於爭論已久、且可能觸及中國敏感神經的AUKUS議題進一步表態，已是相當引人注目的改變。

兩人在選舉過程也曾針對台海議題發言。一場領袖辯論會上，希金斯及盧克森被問到「若中國侵略民主統治的台灣，聲稱台灣是自己的領土，並加強在台灣附近的軍事活動，該怎麼做？」

希金斯對此表示，台灣海峽的武裝衝突對世界沒有好處，紐西蘭應該利用所有外交力量來避免這種情況。但他也補充，不應該談論這樣的假設。

另一邊的盧克森則沒有正面回應，僅說外交政策上，兩個主要政黨意見一致，並同意希金斯，談論假設情境沒有幫助。

除了紐西蘭兩大政黨，可望在大選後與國家黨組成聯合政府的紐西蘭行動黨（ACT New Zealand），則對中國採取較為強硬立場，將在新一屆國會與新任政府發揮什麼影響力，同樣值得關注。

行動黨黨魁西蒙（ David Seymour）為紐西蘭今年3月首度成立「國會跨黨派台灣友誼小組」成員之一。他10月接受媒體訪問時表示，「不能因害怕中國，放棄與AUKUS的未來」，更主張將國防預算增加一倍，從國內生產毛額（GDP）占比1%增加到2%。

他甚至直言紐西蘭2008年與中國簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement）犯下重大戰略錯誤，「把自己的命運與中國連在一起，誤認為中國正在變得更加民主。」行動黨副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）也曾於5月29日抵台訪問4天，強調行動黨「不畏中國施壓，力挺台灣立場」。（編輯：陳惠珍）1121013