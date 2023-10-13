大陸官方微信公眾號「國防部發布」消息，10月13日下午，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。 針對日本計畫在九州增加自衛隊部署，中國國防部警告日本，不要在軍事擴張的道路上越走越遠。

有記者提問：據報導，日計畫增加在九州的自衛隊部署，有分析認為主要是應對中國在沖繩和台海日益加強的軍事威脅。此外，日防衛省近期提交的2024財年預算創歷史新高，超過7.7兆日元。請問發言人對此有何評論？

張曉剛表示，近年來，日方不斷突破《和平憲法》約束和「專守防衛」原則，藉渲染周邊威脅，大幅增加防衛開支，加快新型作戰領域建設，發展遠端進攻能力，在軍事擴張的道路上越走越遠，給地區和世界和平穩定以及戰後國際秩序帶來嚴重挑戰，引發國內外廣泛質疑和高度警惕。

張曉剛強調，中方敦促日方深刻汲取歷史教訓，多做有利於維護地區和平穩定的事，而不是相反。