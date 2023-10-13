備受期待的劇情影集《化學課》，由《不存在的房間》金獎影后布麗拉森領銜主演並擔綱監製，「驚奇隊長」這回卸下戰袍，將改披實驗室白袍變身化學家。《捍衛戰士：獨行俠》「鮑伯」路易斯普曼則飾演男主角凱文伊凡斯，是唯一欣賞女主角才華的人，也是實驗室中最聰明的化學家。兩人的相遇起了一場化學變化，一種無法解釋的吸引力。 「我認為這部影集是一個愛情故事，」榮獲艾美獎六次提名、《新創玩家》《異鄉人，美國夢》製作人李艾森伯格（Lee Eisenberg）分享：「愛可以是很多不同的形式。浪漫的愛、父母的愛、對化學的愛、對烹飪的熱愛和朋友之間的愛。」

美味料理成為《化學課》不可或缺的重要角色，為了烹飪出色香味俱全的美食，布麗拉森的好友、曾出版過多本烹飪書的廚師寇特妮麥克布魯姆擔任美食顧問，並與製作人密切合作，特別為《化學課》研發出許多令人食指大動的料理。

Apple TV＋ 今天釋出特別花絮並分享「完美千層麵」完整食譜，布麗拉森在花絮中製作「完美千層麵」時表示：「千層麵非常療癒和有愛，還需要大量的精神和時間。」寇特妮麥克布魯姆則補充：「這是凱文第一次品嚐到伊莉莎白所做料理，我想他吃了第一口就墜入愛河。」這也是影集中男女主角感情最初的起點。

《化學課》改編自邦妮嘉姆斯全美年度暢銷同名小說，在《紐約時報》蟬連暢銷書排行榜長達 70 週，台灣中文譯本由《漫遊者文化》發行。故事將場景搬回五零年代，身處在封閉的父權社會，迫使女主角伊莉莎白不得不放棄夢想，她被實驗室開除後，意外地登上烹飪節目《 6 點來晚餐》的舞台並嶄露頭角。伊莉莎白對觀眾說：「烹飪是無比重要的工作，此外，烹飪就是化學，化學就是生活。」 「冒險吧！不要害怕嘗試，因為廚房裡的無所畏懼會轉化為生活中的勇敢。」她不僅將對化學的熱愛與專業化成烹飪教學，更藉此大膽為女性和母親們發聲，成為明日之星。

本篇新聞稿附上完美千層麵的食譜：

「完美的千層麵」

（ 8 至 10 人份）

波隆那肉醬

3 匙特級初榨橄欖油（45毫升）

2 匙無鹽奶油（30克）

1 根胡蘿蔔，切碎

1 根芹菜肋，切碎

1 個中等大小的洋蔥，切碎

粗鹽

3 瓣大蒜，剁碎

1茶匙紅辣椒片（2公克）

6 盎司罐裝番茄醬一瓶（170公克）

1 磅 90％ 瘦牛絞肉（450 克）

1磅豬絞肉（450公克）

¼ 磅義式培根，磨碎或切碎（110 克）

1 杯全脂牛奶（240 毫升）

1 杯料理用白酒（240ml）

1 湯匙切碎的奧勒岡香草（3 克）

義式乳酪白醬

5 大匙 無鹽奶油（70 公克）

¼ 杯中筋麵粉（40 克）

3 杯全脂牛奶，溫熱（720 毫升）

1 茶匙粗鹽（4 克）

½ 茶匙新鮮磨碎的肉荳蔻（1 克）

15 盎司瑞可塔起司一盒（425 克）

組合

刷上橄欖油

1 磅千層麵麵條

2 杯細磨帕瑪森起司（200 克）

½ 杯莫札瑞拉起司（150 克）

2 湯匙切碎的義大利香料

波隆那肉醬

• 將橄欖油和奶油放入大鍋中，以中火加熱。

• 加入胡蘿蔔、芹菜和洋蔥炒熟，偶爾攪拌，直到半透明，約5分鐘。

• 加鹽調味，加入大蒜和辣椒片，再煮一分鐘。

• 加入番茄醬，不斷攪拌，直到番茄醬覆蓋鍋底並變成深磚紅色，大約 3 分鐘。

• 加入碎牛肉、豬絞肉和薄肉。 煮大約 10 分鐘，直到不再呈現粉紅色。 烹飪時，加鹽調味，然後用木勺或抹刀將肉搗碎並切成小塊。

• 加入牛奶和酒，攪拌，然後小火煮。

• 加入奧勒岡香草，蓋上蓋子，並將溫度降至最低。 煮 1.5 小時，偶爾攪拌。

• 從火上移開並撇去大部分脂肪（不是全部，留一點調味）。

• 如果需要的話，加更多的鹽調味。

義式乳酪白醬

• 在煮肉醬的同時製作義式乳酪白醬。

• 將奶油放入中型鍋中，用中低火融化。

• 加入麵粉，煮 1 分鐘，用木匙或鍋鏟不斷攪拌。

• 源源不斷地加入牛奶。 用小火煮 1 分鐘，使其變稠。

• 加入鹽和肉荳蔻，攪拌並遠離火源。

• 冷卻 15 分鐘，然後拌入乳酪。

• 如果需要的話，加更多的鹽調味。

組合

• 將烤箱加熱至 375°F，並在 9x13 英吋的平底鍋上刷上橄欖油。

• 將千層麵條放入一大鍋濃鹽水中煮至剛好有嚼勁（通常比包裝上的說明少煮約 1 分鐘）。

• 將其瀝乾並用少許橄欖油刷在表面以防止沾黏。

• 將 3／4 杯義式乳酪白醬鋪在鍋底，上面鋪上一層麵條，幾乎沒有重疊。

• 在麵條上再鋪上 3／4 杯白醬，然後在上面鋪上 1／4 肉醬麵（約 1¼ 杯）。

• 上面撒上大量帕瑪森起司（約 ⅓ 杯）。

• 在上面放上另一層麵條，然後重複此分層過程 4 次以上，得到 5 層義大利麵。 你應該使用第四層的最後一份博洛尼亞肉醬。

• 在最後一層上放上剩餘的調味醬、剩餘的帕瑪森起司和所有的馬蘇里拉起司。

• 不蓋蓋子烘烤 35 - 40 分鐘，直到醬汁在側面冒泡且頂部變成棕色。

• 冷卻 15 分鐘，將義大利香料撒在上面，切片即可食用。