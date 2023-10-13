97歲陳姓老翁注重環保，也喜歡徜徉在大海，要求死後海葬，也希望子女到時候願意放手，仙逝後兒子遵從其遺願，搭上新北市今（13）日舉辦最後一場聯合海葬，回歸自然。

民政局長林耀長說，近年環保自然葬法接受度提高，新北市升格前後成長逾9倍，其中新店四十份多元示範公墓環保葬區整修後於今年4月開放，至今已服務200人，成為今年成長幅度最大的生命園區。

林耀長指出，今年海葬原計辦理五梯次，因受颱風影響，共辦理4場，有 54人參與。新北市聯合海葬不分縣市、不限國籍，全程不收費用，並免費提供先行者骨灰暫厝處，同時海葬過程錄影贈送家屬紀念光碟，作為永久的追思與懷念。

殯葬處長黃秀川表示，除海葬外，新北市目前陸上的環保葬區，有法鼓山金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份多元示範公墓環保葬區3處。

黃秀川說，另新北市推出的身後關懷計畫，年滿18歲以上市民可預選環保葬方式，身故後由市府協助聯合奠祭，免費提供接運、洗身、著裝等21項流程及環保葬，不必擔心帶給家人治喪負擔，也透過殯葬自主，圓滿人生最後一哩路。