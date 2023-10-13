新北市消防局九份分隊隊部漏水嚴重，新北市議員林裔綺盼能儘速完成遷址。（圖／新北市議員林裔綺提供）

新北市消防局九份分隊隊部漏水嚴重，新北市議員林裔綺盼能儘速完成遷址。（圖／新北市議員林裔綺提供）

新北市瑞芳區九份消防分隊廳舍老舊又漏水，新北市議員林裔綺關心消防弟兄，要求新北市消防局尋覓新址遷移隊部，直呼看到分隊廳舍「很心疼」。新北市消防局長李清安回應，目前尋址預計是欽賢國中的用地較為合適，但因牽涉教育局，將積極溝通。

林裔綺說，她非常關心九份消防分隊廳舍使用狀況，前陣子她親自到廳舍勘查，「看到沙發都破爛了還在用」，十分心疼不捨，也知道廳舍長期漏水，消防有撥經費修繕，認為不管是休息還是辦公的場所都很重要。

林裔綺說，她知道目前消防有尋覓兩處，第一個地點是格頂停車場，因九份車流量大、民眾有大量停車需求，加上未來可能還有規畫道路的打算，出勤動線規畫又不佳，初步評估不適合。

林裔綺表示，另一處尋覓的地點是目前欽賢國中的校本部操場用地。林依據資料指出，欽賢國中原本人數眾多，分本部和分部，兩邊都有操場，本部操場又大，但小朋友只有十幾位，是否能夠通融消防分隊建設，「九份地小人稠，適合的地點不好找」。

林裔綺強調，現在的九份分隊隊部是租用的，除了廳舍老舊亟須修整外，租用廳舍的土地所有權人又和建築所有權人不一樣，難保隨時用地會被收回，「九份是個重鎮，一定要解決這件事情，不能再丟著不管，未來廳舍很重要」。

李清安回應，先前有和教育局討論過了，目前教育局認為那邊是學校用地，會透過市府長官和教育局溝通。

新北市教育局則說，為保障學生權益，學校操場應以學校優先使用。但經查學校目前尚有所管校外土地，已提供消防局評估。

教育局說，倘若消防局確有用地需求，可依規定提報興建計畫，經「新北市政府財務收支及公有建物聯合審查會議」及「各機關購置或興建公有建物計畫先期審查會議」審查及辦理後續事宜。