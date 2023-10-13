民進黨總統參選人賴清德今公布「文化永續、世界台灣」，文化政策記者會，由於他提到，「我想要大膽站在偉大蔣渭水醫生身上，再為台灣加開繼續前進的一帖處方」；由於民眾黨總統參選人柯文哲也總提到蔣渭水，今被問到，是否有跟柯文哲互別苗頭？賴清德表示，「彼此應該有很大不同」。結果台下文化界人士，大家鼓掌，大笑。

賴清德今「國家希望工程」國政記者會，選在第一場總論召開時地點，邀請超過160位文化界人士出席，包括很多人間國寶歌仔戲大師廖瓊枝等人皆出席。

賴清德提到，今天回到第一場總論場地，慎重報告，他在主張一提到，推動系統性文化保存奠立文化根基指出，文化是國家的靈魂；文化意涵就是生活的累積，「我想要大膽站在偉大蔣渭水醫生身上，再為台灣加開繼續前進的一帖處方，以文化深化台灣五大方向，深化對台灣的認同、深化對國家的團結、深化對自由民主人權的信仰等五大方向。