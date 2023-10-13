聯合國今天發出緊急呼籲，要求募款2億9400萬美元，以解決加薩和遭以色列占領的約旦河西岸（West Bank）「最緊迫的需求」。近日已有逾40萬巴勒斯坦人逃離家園。

法新社報導，聯合國人道事務廳（OCHA）表示，這筆2億9400萬美元（約新台幣95億元）資金將能幫助120多萬人，並補充說，近日發生的以巴衝突致使當地援助團體無法取得足夠資源。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的槍手7日突襲以色列小鎮、集體農場（Kibbutz）以及音樂節現場，無差別射殺1200多人，劫持約150名人質。

以色列對人口稠密、擁有230萬人口的加薩進行報復性空襲及砲擊，建築物被夷為平地，逾1400人死亡，其中多是平民。

聯合國人道事務廳在這次的呼籲中表示，今年5月加薩局勢升級以及約旦河西岸局勢惡化，導致人道需求隨之提高，進而「造成人道組織沒有足夠資源來充分滿足處於弱勢的巴勒斯坦人各種需求。」

聯合國先前預估，2023年將需要5億200萬美元來資助援助210萬巴勒斯坦人的行動，而目前募資金額不及目標的一半。

根據聯合國人道事務廳提供的數據，截至今晚，加薩流離失所人數從8萬4400多人攀升至超過42萬3300人。（實習編譯：李靖蓉/核稿：陳昱婷）1121013