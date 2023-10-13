2024總統大選「藍白合」即將舉行首次會談，國民黨與民眾黨14日將由侯辦執行長金溥聰跟柯辦總幹事黃珊珊先面對面磋商。曾精準預言2022九合一大選的日本學者小笠原欣幸則指出2個「有意思」的訊號」，即黃珊珊被認為對藍白合持反對、負面態度，但民眾黨仍派她出馬，另外則是「戰鬥藍」近日批評黃珊珊的哥哥、前參謀總長黃曙光，這兩點是否會增加會談難度，還須要看國民黨有哪些籌碼。

藍白合會前會即將於明日下午舉行，金溥聰、國民黨秘書長黃健庭將與黃珊珊、柯競辦主任周榆修舉行會談，過程全程錄影，結束後也將對外說明。

小笠原欣幸今(13日)在臉書指出，關於藍白合的可能性，昨天出現兩個有意思的訊號，台灣媒體圈大概有所聽聞黃珊珊對於藍白合保持消極或反對的態度，甚至被認為是民眾黨的主戰派，「柯文哲指派黃珊珊作為會談代表，雖然以她總幹事的身分來說，指派她是很自然的，不過是否意味著某種程度的表態？」

小笠原分析，柯選擇黃珊珊作為談判代表，有兩種可能性，其一是被解讀為「預料談判將破裂」，其二則是談判策略，藉由黃珊珊的強硬反對派立場，試圖讓國民黨做出最大程度的讓步，無論如何，這都應該是因為談判達成的可能性很低，而做出的考量。

小笠原也指出另一個訊號則為黃珊珊昨天批評中廣董事長趙少康。由於戰鬥藍正在積極推動藍白合，雖然妹妹出來捍衛哥哥黃曙光的名譽是很自然的，但是，如果她對於藍白合有強烈的意願的話，是否會有不同的作法？

小笠原認為，這兩個訊號是否會增加會談的難度，還需要看國民黨準備的籌碼有哪些，需要再觀察明天下午雙方首次會面後的記者會。

趙少康在11日舉行戰鬥藍記者會，會中提出8項共同政見，其中就包括「恢復特偵組，抓大官貪汙及政策性貪汙，第一個辦高端、快篩、雞蛋、潛艦案的黃曙光、郭璽」。而黃珊珊12日也在臉書發文力挺哥哥黃曙光，強調黃曙光一生清廉，黃家三代共有十二個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容污衊。

小笠原欣幸曾精準預測九合一大選結果，他在9月底分析各家民調時指出，如果在野黨整合成一組人選，將會有高支持率，而且很有機會超越賴清德，因此不少在野黨支持者呼籲當事者（政黨與參選人）推動藍白合，他甚至預言，藍白合可能成為10月的焦點。