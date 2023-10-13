大埤抽水站內設置AR、MR、VR等科技互動體驗區。（周麗蘭攝）

大埤抽水站建築有外國文藝復興時期的風格。（周麗蘭攝）

水利署第五河川分署13日舉辦大埤抽水站環境教育園區揭牌典禮，大埤鄉過去為易淹水地區，最深紀錄曾淹水達2公尺深，第五河川分署2003年興建大埤抽水站，西鎮村居民也於2013年成立水患自主防災社區，該抽水站今年3月獲環境部認證通過，是全台唯一一個水災防範主題的環境教育場所。

大埤抽水站環境教育園區面積約7公頃，抽水機組可及時抽排，發揮防災減災功能，站內另設有生態蓄洪空間，提供動、植物生長的環境，兼具綠美化及透保水功能，營造豐富多樣的生態系統。

大埤鄉曾淹水深達2米，地方居民苦不堪言，為改善大埤地區淹水情形，第五河川分署2003年興建大埤抽水站，共有7部抽水機，啟用20年來達成無數次防災任務，2019年發生「823水災」時，7部抽水機不間斷抽水3天3夜！

賴建信說，為推廣防災及環境教育，第五河川分署推動大埤抽水站認證成為環境環境教育場域，今年3月1日獲環境部認證通過，希望可以透過該抽水站提供的環境教育課程提升民眾災害應變能力，以因應氣候變遷挑戰。

水利署長賴建信表示，該抽水站有一項全國唯一特色就是設置了AR、MR、VR等科技互動體驗區，作為從事水利工作人員的訓練基地，這是為了因應人口老年、少子化的未雨綢繆。

他解釋，以前1個人可以管3個抽水站，10年後一個人可能要管6個，15年後可能要管一整條溪的抽水站，所以必須運用科技管理，未來只要任何一個人只要來到大埤抽水站，透過AR、MR、VR擴充實境設施，就會知道怎麼操作管理抽水站。

大埤抽水站外觀也有別於其他抽水站，不像一般抽水站長得像機房，它有國外的文藝復興風格，內部7台抽水機已汰換過3部，其餘4部也將更新以增加抽水量。

今日揭牌典禮上，聯美國小師生體驗環境教育課程，園區合作夥伴包括西鎮社區、中區水資源分署、6個國小校長也出席參與環境走讀，水利署期待園區未來可以深化在地合作、結合在地特色永續經營，歡迎民眾前往參觀體驗，採團體預約制。