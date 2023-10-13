【全程字幕】藍白合會前會明登場 賴清德這樣看 @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德今公布「文化永續、世界台灣」，文化政策記者會，被問到明天藍白陣營有整合會前會，是否做好一對一的對戰準備？賴清德說，「輸贏決定最大關鍵在自己」，「好，下一個（趕緊換下一題）」。全場文化界人士都笑起來。

民進黨總統參選人賴清德公布文化政策。（季志翔攝）

賴清德聽完媒體問後說，「是，對在野黨活動，我們是不便評論，但是對每一場選舉都一樣，輸贏決定最大關鍵在自己」。

國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲辦公室12日證實，雙方將於14日下午舉辦會談，引發各界注目。賴清德今天宣布文化政策時，媒體也關心賴清德的態度。