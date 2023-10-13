民進黨總統參選人賴清德今公布「文化永續、世界台灣」文化政策記者會，對於他主張提到，建構文化傳播體系，其中強化公共媒體，被問到，說明對推動公共電視法的態度，及解決公廣集團的問題時表示，相關法令必然要調整修訂，需要的人力跟資源，應該要給予，政府會積極協助。

賴清德今「國家希望工程」國政記者會，選在第一場總論召開時地點，邀請超過160位文化界人士出席，包括很多人間國寶歌仔戲大師廖瓊枝等人皆出席。

被問到政策中，主張建構文化傳播體系，其中強化公共媒體，公廣集團目前問題很多，如何改革？他說，公廣集團在法律上，確實有考量不足，沒有辦法讓公廣集團在新時代中符合需求，也無法提供給公廣集團更好地發揮空間，公廣集團可以承擔更大更廣的國家責任。

他說，其中他特別提出，台灣已經是國際社會稱羨的國家，不管是民主自由或經濟產業上面的實力，台灣在國際話語權相對少，且國際社會為了瞭解台灣，不是經由台灣的心聲，而是經由別的國家管道，所以在這個部分，應該要積極改善這個事情，為了達到這個目標，相關法令必然要調整修訂，需要的人力跟資源，應該要給予，政府會積極協助。