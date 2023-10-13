2位女主角為呈現大型水缸中跳舞的橋段吃足苦頭。（雄影提供）

製片武明方（右）與編劇阮氏紅絨連袂來到高雄出席映後座談。（雄影提供）

高雄電影節盛大進行中，今年雄影「非典型視窗」單元，除了力邀當年度各大國際影展強片，同時還另闢蹊徑邀請台灣觀眾較為陌生的東南亞商業電影。越南電影《西貢天之驕女》有別於艱澀難懂的影展藝術片，具商業娛樂性又反映越南社會風氣，製片武明方（VU Minh Phuong）與編劇阮氏紅絨（NGUYEN Thi Hong Nhung）連袂來到高雄出席映後座談。

本片為刻劃女性為求上位不擇手段宮鬥心態的賣座IP「姊姊妹妹」三部曲第二部，迥異於首部曲《小姨子的誘惑》的當代背景，這回轉向近百年前法國殖民時期，服裝布景下足功夫，充滿妖嬈多姿的銀幕風情。既有偷窺名流八卦的罪惡樂趣，又具批判社經階級和性別差異的省思意圖，被比喻為金光華麗版的「戲說越南」。

該片故事背景設定在1930年代的西貢，妓女Nhi在泥濘街頭被駛過的豪車弄髒了身體，隨後遇上被世人譽為第一絕美的巴特拉女士，Nhi決心要爬升上流，並策劃了一連串翻身計謀。製片武明方與編劇阮氏紅絨透露，故事靈感來自眾所周知的真實人物，1920年代越南幾乎由男性主導，相形之下女性只得透過美貌吸引有錢男人爭取資源。

2位女主角在片中雍容華貴，戲外可吃足苦頭，阮氏紅絨分享，因為要呈現大型水缸中跳舞的橋段，女主角明恒和陳氏玉貞跟國際游泳教練學習，必須在水中憋氣3至4分鐘，但真正拍攝時，因為身穿華服相當厚重，下水後重量是好幾倍，她們還得跳舞、旋轉，最多只能維持30秒，難度相當高，導演要抓準她們下水時間趕快捕捉畫面，一個場面就花了3個晚上才完成。

事實上拍攝完成的畫面已經是第二個水缸，編劇阮氏紅絨透露，因為要承受水壓和人走進去，第一個水缸在拍攝時破掉了，製作費10億越南盾（約131.3萬台幣）直接報廢，為避免再次失敗，第二版水缸的設計和研究費了不少心力。

此外，製片武明方補充，片場隨時都有救護團隊，深怕演員出意外，編劇阮氏紅絨亦表示，導演很擔心2位女主角身體狀況，特別是明恒在下水時耳膜破裂，又還要長時間浸泡在水中繼續拍攝，陳氏玉貞也在離開水裡後冷到發抖，相當辛苦，不過兩位女主角非常不簡單，因為在水下她們是完全聽不到導演的指示，基本上在水裡只能靠默契搭配展現技巧，卻還是成功達成完美鏡頭。

而該片在越南票房擠進前10名，成績斐然，製片武明方表示，在越南觀眾對該片反映兩極，有些人質疑1920年代怎麼可能有女生那麼開放、大膽，有的人卻喜歡到3、4刷，不過雖然有爭議，但武明方和阮氏紅絨樂觀其成，認為有討論度就是好事，希望重點不一定是要觀眾百分之百贊同，但能帶來娛樂或思考就是電影的真諦。

高雄電影節於10月7日（六）至22日（日）在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。門票請上「OPENTIX售票系統」購買，更多影展資訊敬請鎖定高雄電影節官網、IG與臉書粉絲專頁。