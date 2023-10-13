全球AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，透過電子郵件告知員工，旗下以色列公司Mellanox執行長Eyal Waldman的女兒與男友在哈瑪斯突襲中喪生。Mellanox的3000多名員工有400人被徵召，公司也有1名員工遭哈瑪斯綁架。

Business Insider、The Times of Israel報導，Mellanox執行長兼創辦人Eyal Waldman的24歲女兒與男友上周六（7日）參加音樂節，遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯謀殺喪命，黃仁勳透過電郵告知員工此事，並提到有1名員工被哈瑪斯綁架，他對此表達深切哀悼與不捨。

黃仁勳說，輝達在以色列有3000多名員工，其中有400人被徵召上前線，期盼他們能平安歸來。

輝達發言人表示：「我們非常關心他們的健康。在這個困難時期，我們正在與他的家人保持聯繫。」

黃仁勳原訂於10月15～16日出席輝達在以色列舉辦AI SUMMIT（人工智慧高峰會），但受到以巴衝突影響，日前已在官網公告宣布取消。

輝達於2020年以70 億美元併購以色列伺服器廠Mellanox，擴大在以色列的研發業務。