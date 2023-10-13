今（13）日上午10時53分許獲報，新店區北新路一段、檳榔路口前發生交通事故。（圖／警方提供）

今（13）日上午10時53分許，新北市新店發生一起車禍，1名57歲張姓女駕駛左轉時未注意與65歲林姓女行人發生碰撞，導致林女手腳多處擦挫傷、右腳骨折，張女無酒駕情事，相關肇事責任歸屬仍待後續釐清。

警方表示，今（13）日上午10時53分許獲報，新店區北新路一段、檳榔路口前發生交通事故，交通分隊立即派遣事故專責小組到場查處，57歲張姓女駕駛自用小客車，沿檳榔路左轉北新路一段往碧潭橋方向行駛，至肇事地點時與65歲行人林女從光明街314號前沿行人穿越道往北新路一段213巷口方向步行，雙方發生碰撞。

行人林女受傷意識清楚，經由救護車送往新店慈濟醫院；經檢傷後，手腳多處擦挫傷、右腳骨折；汽車駕駛人無酒駕情事，相關肇事責任歸屬仍待後續釐清。

警方將依道交條例第44條4項，汽車駕駛人有前二項規定之情形，因而肇事致人受傷或死亡者，處新臺幣七千二百元以上三萬六千元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。