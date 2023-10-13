9月底新興區某桌遊店遭張姓、陳姓男子及另一名身分不詳男子闖入持刀搶劫，得手7萬元後脫逃，3人另洗劫烏松區一家桌遊店，得手後還預計前往屏東另一家桌遊店，所幸即時遭警逮獲。陳姓男子月初在苓雅區一家桌遊店內狂輸54萬元想借錢翻本遭拒，找來2友人反搶劫店家10萬元逃逸，事後遭警逮獲移送，5名犯嫌複訊後都遭高雄地院裁定羈押獲准。

9月22日凌晨，新興區中山、六合路一家桌遊店遭3名蒙面歹徒闖入，搶走7萬多元現金後揚長而去，店家當時低調不願報警，但警方事後接獲情資，10日循線逮捕張男及陳男到案，另名身分不詳男子仍在逃。

張男及陳男除了洗劫新興區桌遊店，還涉及鳥松區另家桌遊店劫案，檢警還在張男的手機裡發現他搜尋屏東另一家家桌遊店的紀錄，懷疑他們下一個下手的目標就是屏東的桌遊店。

29歲的陳男2日晚上到苓雅區某家桌遊店消費，疑似狂輸54萬元後，想向店家借錢翻本，店家不借，他竟打電話找來2名友人恐嚇店家，搶走一批代幣外，還逼迫店家交出10萬元現金，3人得手後逃逸。

警方獲報後，先循線逮捕陳男的2名友人，2名友人供出情資後，陳男則在10日落網。

警方將相關人等移送高雄地檢署偵訊，雄檢複訊後，將一干人依強盜等罪向高雄地院聲押獲准，後續還要繼續追查有無其他桌遊店受害。