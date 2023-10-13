台北高等行政法院裁准在台北監獄設置投票所，以踐行憲法保障的人民參政權，立委林思銘13日呼籲法務部放棄抗告，盡速擬定收容人不在籍投票法，作為未來全面施行的基石，並確實保障監所人權。

林思銘表示，中華民國憲法保障國民參政權，監所收容人只要在台灣繼續居住滿6個月以上、符合投票年齡、及未受監護宣告或褫奪公權者，即具有投票權，過去因為行政機關的消極不作為，權力嚴重受侵害。

林思銘說，過去在立法院，他曾多次就收容人投票權與不在籍投票等問題提出質詢，但法務部和中選會一貫採取閃躲、迴避的態度，不願正面積極面對。

在本次判決出爐後，林思銘希望中選會放棄抗告，以正向思維來面對長期的行政缺失，積極與法務部共同研商收容人不在籍投票施行法，盡速趕在明年大選前完成立法工作，以落實保障國民參政權，並作為未來全面實施不在籍投票的實驗基石。

林思銘同時提醒，中華民國憲法規定，公務員如果侵害人民權利，人民可以請求國家賠償，中選會、法務部如果再不積極商討，未來也許也將面對收容人的群起求償。