癌症連續41年蟬聯國人死因首位，近年政府加強投入癌症篩檢，但健保存在資源分配不均的窘境。台灣臨床腫瘤醫學會與台灣癌症基金會兩大團體今天共同表示，國內已有一群「弱勢癌」患者，他們的一線治療還停留在20年前的化療，呼籲健保癌症治療應與國際接軌。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，近年來，雖然我國政府投入許多資源對抗癌症海嘯，健保在癌症新藥的預算占比也逐年增加，但仍有部分癌症在健保資源中被孤立，例如近期討論度很高的頭頸癌、肺鱗癌，癌症患者知道有創新藥物卻無法使用的情形，在臨床上屢見不鮮。

嘉義長庚胸腔腫瘤科主任林裕清指出，根據健保署109年健保藥費統計，整體肺癌藥費支出中，免疫藥物僅占癌症藥品的5％，但本土研究顯示，有近37％的肺癌患者適用癌症免疫藥物或癌症免疫藥物合併化療。換言之，能夠使用健保給付的癌症免疫藥物，對癌友而言就像「中樂透」，每8人約只有1名幸運兒。

林裕清進一步說明，肺鱗癌和肺腺癌是兩大常見肺癌，但患者卻有截然不同的治療命運。相較於肺腺癌擁有數十種健保創新藥物資源，肺鱗癌健保給付的第一線治療，仍停留在20年前的傳統化學治療。但肺鱗癌並非無藥可用，台灣晚期肺癌藥物治療共識、美國癌症治療指引皆建議，將免疫藥物合併化療作為晚期肺鱗癌的第一線治療，可惜台灣健保的給付仍與國際不符，一旦患者不適用標靶藥物或無法負擔自費療程，，臨床醫師將難施力。

除了肺鱗癌外，頭頸癌也面臨相同處境。台北榮總腫瘤醫學部主任楊慕華指出，頭頸癌近十年未有新藥，直到免疫藥物出現；根據研究發現，復發性或晚期頭頸癌患者使用免疫藥物的五年存活率可達15.4％，是傳統治療的近3倍。頭頸癌免疫治療已被國際治療指引列為一線治療，澳洲、日本等國也納入給付，但我國健保卻仍處於二線，落後國際趨勢。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌友等待癌症新藥納入健保平均為787天，很多癌友根本撐不過2年，還沒用到藥就病逝；即便癌藥獲得健保給付，由於給付規範嚴格限縮，僅3成癌友受惠，多數癌友一樣是看得到、用不到。

蔡麗娟指出，隨著科技發展，各癌別的創新治療藥物愈來愈多，但費用也不低，癌友治療上需仰賴健保伸援。台灣癌症基金會提出的「癌症新藥多元支持基金」就是期盼能解決此困境，樂見此政策被朝野總統參選人列為競選重要政見之一，期待政府能加快腳步，幫助癌友有治療續命的機會，讓健保成為癌友有力的依靠。