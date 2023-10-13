動保處提醒。高齡犬貓要注意飲食調整。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲民眾投訴網路寵物食品消費糾紛，建議採購前檢視產品外包裝是否完整無破損、有無發霉異味、有無異物；成份、有效期限、製造廠商聯絡資訊是否完整標示。另外也要注意寵物在不同的年齡階段，需要攝取的營養成分也不盡相同。為把關毛寶貝食品安全，動保處每月也會不定期前往各大寵物食品賣場稽查。

動保處獸醫師陳鉅尹表示，飼主要了解寵物不同年齡層所需的營養差異，如犬貓已屆高齡，應配合調整飲食。因高齡犬貓身體逐漸衰弱，如未調整飲食，長期下來可能造成器官加速退化或衰竭，或難以控制慢性疾病，如糖尿病、腎臟病、心臟病、關節炎等。一般市售的熟齡寵物飼料，大多依照專業營養師的配方調整成分，有時比飼主自備的鮮食更能顧及營養均衡。

犬貓約於7歲進入老年，不過仍因體型、品種及飼養方式不同，所以老化速度也有差異。當犬貓年紀愈大，身體代謝變慢，食量也會減少，可以少量多餐的方式進行，有利於消化吸收和維持胃腸健康，建議購買高齡犬貓專門食用的飼料，或依照獸醫師建議篩選適合的食品，並注意營養成分適時補充特定營養。

高齡犬可挑選花青素、葉黃素、維生素及omega-3等成分；高齡貓較易出現關節炎、白內障及腎臟疾病，可選購含有魚油、維生素A、E、C及鈣質等成分之商品，並注意老貓的飲水量，增加含水量較高的飲食，如罐頭或濕食。

動保處表示，現今許多飼主透過網路購買寵物食品，雖然方便，卻因無法接觸實體，常有認知落差，建議多與賣家溝通，請賣家提供更多產品資訊，以減少認知差異。寵物食品應檢查外包封是否完整無破損，並將寵物食品儲放在低溫乾燥、通風良好、避免日照雨淋場所。購買寵物食品時，避免選擇來路不明的寵物食品，若發現有疑義的產品，可向動保處諮詢。