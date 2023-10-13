丁寧認為若拿獎意義將會不同，代表女性的聲音被聽見。（八大提供）

李程彬和丁寧以《她和她的她》分別入圍金鐘迷你劇男主角、女配角獎，今（13）日出席八大金鐘入圍茶敘。李程彬說自己對獎項很平常心，因為對手都很強勁，反而媽媽非常希望他拿獎，還誇下海口說如果得獎就請全漁村吃流水席。

不僅如此，媽媽還交代他要穿紅內褲當幸運物，甚至幸運方位、幸運數字、生肖對沖等都替他先查好，就是希望他抱得獎座，「我入圍之後，她每天都在跟我講這些事。」如果得獎，他笑說獎金10萬元要補貼流水席。

李程彬透露媽媽的表演慾很強，導演卓立也爆料李媽媽差點出道當歌手，後來懷上李程彬的姊姊，才放棄歌手夢。李程彬也誇媽媽歌喉很好，「我媽唱歌像鄧麗君。」丁寧則說如果真的得獎要去爬嘉明湖，把小孩丟回鄉下媽媽家，自己快活去，「我本來就喜歡爬山，我很喜歡送自己禮物，但無論得不得獎，我都要上去一趟。」至於得獎獎金的花費，丁寧搞笑說：「我一毛都不會給別人的。」

丁寧不諱言想要拿獎，認為這是拿獎意義很大，「這次拿獎證明這個題材是被接受的，所有女性承受的痛苦是被接受的，如果有機會上台，也代表我們被看到了，我只是代表大家上去。」這次要對上勁敵副總統候選人賴佩霞，丁寧說：「她是我很佩服的心理老師，我很喜歡她。」