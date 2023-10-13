由台北市動產質借處經營的「台北惜物網」，接受來自全國各政府機關報廢的公共財，並張貼上網供民眾出價購買。不過台北市議員陳政忠發現，台北惜物網也疑似出現民眾用「作弊程式」搶標，出價時間僅只需0.113秒，質疑有民眾用非法程式作弊。對此動質處表示，將於明年度編列預算增強資訊系統的公平性，驗收完成後就會立即上線。

「台北惜物網」正常出價的三步驟，首先要重新整理網站，再下拉選單去選取價格，最後則是確定出價。但是陳政忠發現，惜物網上之前有一台碎木機，出價紀錄中的得標者和第二高投標者，投標時間竟只差了0.093秒；深入查詢後更發現，另有柴油發電機的出價紀錄也僅差0.113秒，懷疑非人為操作，類似特定人士用電腦程式「作弊搶標」。

動產質借處長張雅惠表示，網站的經營必須與時精進，在網站的設計上的確還有瑕疵需慢慢改善，先前已改善網站設計，以及手機操作不親民，由於惜物網採明標，可看到前一個人的價格，確實有在拍賣的過程中，有民眾出價偏快的狀況，因有爭議有過暫停拍賣的情況。

資訊局長趙式隆坦言，依時間差來看，有可能是機器所操作，目前也與動質處交換意見，新的系統會加入公平拍賣設計，在113年至114年皆有編列連續性預算進行改善；財政局長胡曉嵐回應，短期內防範包括可採用暗標，以不公開的方式，防範機器人出價的狀況，長期則是動質處編列預算加入程式設計，這部分也希望議會支持。

陳政忠還發現，台北惜物網交易金額量最高是運輸相關，如警用汽機車、消防、公務用車等，但警用公務車竟有沒塗銷的字樣，恐會使不肖人士利用警車，要求應確實塗銷。張雅惠回應，有些縣市則沒有強制規定一定要塗銷，但將會加強宣導，讓得標者使用權益上不會違法。