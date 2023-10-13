以色列持續密集空襲加薩走廊。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日自加薩走廊邊境突襲以色列，以色列回擊，雙方鏖戰至周五（13日）進入第7天。就在以色列放話要迦薩走廊北部110萬巴勒斯坦人24小時內南撤之際，哈瑪斯發訊稱，過去24小時內，以色列空襲加薩走廊造成13名人質死亡，其中包括非以色列籍人士。

綜合英國天空新聞（Sky News）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周五報導，哈瑪斯的軍事派系卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）宣稱，上述13人之中有6人死於加薩走2處廊北部人口稠密區，其餘7名在加薩中部遇害。哈瑪斯並未透露13人之中有多少不是以色列籍，也未透露死者是哪些國家公民。

以色列先前表示，遭哈瑪斯武裝份子挾持的人質多達150人。哈瑪斯武裝份子有不少都藏身於加薩走廊地底隧道，難以捉摸。

美國拜登政府稍早表示，據信人質之中有14人是美國籍。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說，哈瑪斯手上的外籍人質之中「很可能」有英國公民。

面對哈瑪斯上周六展開的突襲攻勢，以色列已多次轟炸加薩走廊，以方聲稱是要消滅哈瑪斯武裝份子，而非針對平民。哈瑪斯稍早放話，倘若以色列無預警轟炸加薩走廊民居，哈瑪斯就會殺害1名人質，然而自哈瑪斯發出這項威脅以來尚未宣布處決任何人質。