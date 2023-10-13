「騙扁小子」黃琪涉假冒律師，趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯案，謊稱介紹律師詐騙孫鵬、狄鶯30萬元，黃琪及律師郭上維遭起訴。台北地方法院13日開庭傳喚孫鵬、狄鶯作證，但2人都未現身。合議庭將擇日繼續傳喚。

2018年孫安佐在美國賓州被警方逮捕，黃琪主動打電話給孫鵬自稱是歌手張清芳前夫宋學仁祕書，並表示如果有需要，可以代為介紹律師處理孫安佐在國內的官司，孫鵬、狄鶯於是同意接受郭上維擔任孫安佐的律師。郭上維先到香港與孫安佐碰面，並在孫安佐抵台警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審。