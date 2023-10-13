今年新冠疫情趨緩，國人戴了快三年的口罩漸漸拿下，有醫師開始擔心，在新冠疫情期間病例數下降的流感、腸病毒等流行性疾病，可能會出現大規模爆發。而面對流感，中醫有什麼對策呢？衛福部臺北醫院中醫科醫師賴博政表示，除了以中藥對症下藥，也可以按這兩個穴位來培養人體的正氣，提升免疫力！

【健康療天室】看中醫治流感有奇效？ 按手2穴道自我修復抗外邪

流感在中醫中，分為風寒、風熱、風濕三種症狀。其中，風寒的表現有頭痛、肌肉酸痛、全身無力、打噴嚏、流鼻水；風熱有發熱、頭痛、喉嚨痛、卡痰、胸悶的症狀；而風濕則會出現肌肉酸痛、關節僵硬、全身緊繃的情形。中醫會根據病人體質狀況再對症下藥。例如病狀以風寒為主，會使用辛溫發表的一些藥物做治療，如麻黃、桂枝、生姜、紫蘇；如果病勢以風熱為主，則會使用清涼透表的藥物，把邪氣透散出來，例如：銀花、連翹、桑葉之類的藥物。

藥師在挑選中藥材（圖片來源：pixabay）

一般民眾普遍認為疾病急性期，如咳嗽、流鼻水等，用西藥來醫才能迅速控制症狀，而中藥則療效較慢、病期較長。中醫科醫師賴博政表示，中醫的特點是針對不同的個體、體質，做出適合病患現階段病情的治療處方，並不是單純做症狀上的治療。中醫若是早期介入病情，所以對於上呼吸道的急性病，效果未必較差，反而可以把病勢徹底截斷。醫師也提到，有些民眾想盡快康復，也可以採用中西醫雙管齊下的治療方式，不過中藥、西藥需間需隔1小時使用。

合谷穴、曲池穴（陳慧玲攝）

醫師特別教導，身體較為虛弱的民眾，在入冬的季節可以做兩個穴位的按壓，抵禦外邪、預防感冒。合谷穴在大指跟食指之間，肌肉最豐厚的地方，可以用指腹輕按5秒鐘，一天可以按10到20次左右；手肘橫紋的中點，有個穴道叫曲池穴，也具有發散風熱的效果。

多運動可提升正氣（圖片來源：pixabay）

最後醫師強調，流感高峰期，民眾進出公共場所應該配戴口罩；飲食應以清淡為宜，勿過多食用油炸辛辣的食物；多做有氧運動、養成固定鍛煉的習慣，提高正氣。正氣提高，外邪就不容易侵犯人體，也不容易染上流感。