蘇佐璽（中）曾任介壽、文昌及大成國中校長，後至原民會服務，為投入這次桃園復興區長補選請辭副主委一職，以無黨籍參選。（蘇佐璽提供／蔡明亘桃園傳真）

曾志湘（左二）為第1屆復興區長，這次以無黨籍參選復興區長補選，喊出「魄力改造復興區，躍升國際美鄉村」口號。（曾志湘提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區第3屆區長缺額補選，國民黨市議員陳瑛、前原民會副主委蘇佐璽與前復興區長曾志湘共3人登記參選，桃園選委會訂於10月21日上午8時至下午4時投票，近來3人皆勤走地方拜票，也分別拋出政見盼獲民眾支持。

號次1號的蘇佐璽曾任介壽、文昌及大成國中校長，後至原民會服務，為投入這次補選請辭副主委一職，以無黨籍參選，他拋出5大政策，包括設立專責單位鼓勵青年回流、傳產與交通導入科技化、加強長照文健站與日照功能、發揚在地文化、母語教育並營造深度觀光、最後是善用中央補助資源，強化各項區政經營。

號次2號的陳瑛曾任復興鄉代、縣議員等職，為現任市議員，長期推動原鄉建設，這次獲國民黨徵召參選，她喊話要延續區政重大建設包括改善華陵中心路環山道路、籌建高義活動中心、復興台地停車場及多功能泰雅文化園區等，另還有長者照護、地方創生、升級婦幼權益、發展觀光等共17項政見，盼透過16年民代經驗將每位區民照顧好。

號次3號的曾志湘曾任復興鄉代、復興鄉公所祕書和農業技士、復興農會理事長及第1屆復興區長，這次以無黨籍參選，喊出「魄力改造復興區，躍升國際美鄉村」口號，拋出6大改造行動包括優化行政、智慧農業、力拚觀光、顧好生活、豐富人文、躍升國際，目標帶領復興發展躍進。

復興區公所今於角板山天幕活動廣場舉行第3屆區長缺額補選公辦政見發表會，現場僅有陳瑛上台分享政見，曾志湘到場後因行程規畫提前離開，蘇佐璽也因有走訪部落行程未到場，不過3人近期皆勤走地方，頻繁辦理座談或政見說明會，要爭取選民支持。