民進黨總統候選人、副總統賴清德今舉辦第五場國政願景發表會「文化永續，世界台灣」公布文化政策；賴清德表示，將以每年度寬列文化預算，並持續提高及推動「跨域的文化治理」、落實文化基本法兩個承諾、八項主張，追求「文化永續、世界台灣」的文化願景。讓台灣文化走向世界，與世界享台灣文化的美好。

此外，賴清德結語時表示，他無非希望台灣文化永續發展，能傳承、展現自信，讓台灣成為世界的台灣，科技就像翅膀，將台灣帶到全世界，讓台灣佔有一席之地，「文化是我們根、我們的領航」，希望讓台灣成為國際世界肯定的台灣，貢獻在世界文化當中。

賴清德今「國家希望工程」國政記者會，選在第一場總論召開時地點，邀請超過160位文化界人士出席，包括很多人間國寶歌仔戲大師廖瓊枝等人皆出席。

賴清德指出，第一個承諾：在我擔任總統的任內，政府每年度必將寬列文化預算，並持續提高。過去擔任行政院長時，所編列的2019年文化部預算，占中央政府總預算首次突破1％，因此在文化施政上有許多重要突破。請大家相信，未來一定會寬列文化預算，支持文化發展，過去做得到，未來也做得到。

第二個承諾，他說，推動「跨域的文化治理」，包括促進行政院跨部會合作以及協助中央政府與地方政府合作。承諾未來會將文化視野融入國家發展方向中，透過「行政院文化會報」落實《文化基本法》對文化權的保障。「過去的台南市長我做得到，未來我也做得到」。他會要求各部會都是文化部長，都要有文化思維。

至於八個主張，他說，主張一事推動系統性文化保存、電力文化根基，推動「再造歷史現場2.0」，把原本由前瞻預算支持的再造計畫，升級為常態性的「區域型文化保存」計畫；此外，強化文資保存的法規體系，提高私有文資的保存誘因。

他說，主張二是復振國家語言，他看過吳念真「豆桑」，蔡振南說一段，「兩個台灣人竟然生出一個外省囡仔」，語言流失不止客語、原住民語還有台語，所以要成立國家語言發展中心；加速推動成立「國家語言研究發展 中心、包括各族群語言及手語)的教學資源，保障學生選擇任何一個國家語言的學習權。營造多元語言文化平權的友善環境，從公營的藝文場館優先落實多元族群語言及手語的服務。

主張三，他說，促進「藝術振興」，推動「重建台灣藝術史2.0」，還有持續推動16歲-22歲青年文化幣，讓文化藝術都能成為平常。主張四是推動博物館再升級，研議提出「博物館政策白皮書」，修正《博物館法》及建構台灣的博物館系統，支持各館舍專業資源共享及合作全面提升博物館的專業治理。

主張五，他說，建構「地方文化區域治理」，發展地方文化特色，包括「以軟體帶 動硬體」的場館升級轉型，鼓勵地方場館導入專業團隊，還有推動在地藝文創生，支持獨立書店及多元中、小、微型的 地方藝文產業發展，及.再深化社區營造4.0，推動行政創新，導入「社造沙盒計畫」。

至於主張六，他說，強化藝文工作者權益保障，包括保險、創作貸款等，不管是中央或地方政府，舉辦或委辦節慶活動時，都應該落實「優先保障藝文勞動」及 「尊重藝文專業導向」兩項基本原則；主張七則是壯大台灣文化內容，發展「台流經濟」，透過政府投資帶動⺠間投資，希望未來十年帶動至少千億以上的投資規模。還有推動投資抵減，促進跨國合資合製，進一步形塑國家文化品牌，並且推動文化科技創新發展，加速文化內容生產及數位文化傳播。

他說，主張八則是建構文化傳播體系，讓台灣文化走向世界，持續強化公共媒體和國際頻道，努力把台灣打造為 「亞洲媒體中心(media hub)」，因為台灣民主自由，尊重法治人權，吸引更多國際媒體來台駐點。還有支持台灣的OTT平台國際化，掌握文化話語權。