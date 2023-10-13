鑫傳本次辦理競價拍賣股數3,024仟股，公開申購股數為856仟股。參與投標投標單筆數計791筆，合格標單共750筆，上午全部順利拍賣成功，最低得標價格62.00元，最高得標價格80.00元，得標加權平均價格67.23元。
本次辦理公開申購價格為65.00元，10月17日至10月19日為公開申購期間；10月23日為公開抽籤日。
鑫傳(6856)今天完成競拍作業，得標加權平均價格67.23元，承銷價訂為65元，將於10月17日進行公開申購。
鑫傳本次辦理競價拍賣股數3,024仟股，公開申購股數為856仟股。參與投標投標單筆數計791筆，合格標單共750筆，上午全部順利拍賣成功，最低得標價格62.00元，最高得標價格80.00元，得標加權平均價格67.23元。
本次辦理公開申購價格為65.00元，10月17日至10月19日為公開申購期間；10月23日為公開抽籤日。
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